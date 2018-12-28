Fatih Portakal, hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Portakal hakkında, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 28 Aralık 2018 17:44

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal’ın halkı sokağa davet ettiği açıklamaları sonrasında "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

16 şikayet dilekçesi soruşturma dosyası ile birleştirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, program CD'sinin RTÜK'ten istendiği farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

"Suç işlemeye alenen tahrik"

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada; Fatih Portakal hakkında, 10 Aralık'ta FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözleriyle ilgili "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Portakal hakkında dava açılırsa 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Portakal ne demişti?

Portakal; Paris’teki Sarı Yeleklilerin eylemlerini örnek göstererek, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası” ifadesini kullanmıştı.