Fatih Portakal hakkında açılan FETÖ soruşturmasında sona gelindi

Fatih Portakal hakkında başlatılan "FETÖ üyeliği" soruşturması sonuçlandı.

Güncellenme 14 Mart 2019 13:28

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan "FETÖ üyeliği" soruşturması sonuçlandı. Soruşturmanın konusunun babası vefat ettiği dönemde örgütün gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın attığı taziye mesajına cevap vermesi olarak gösterildi.

Mesaja karşılık vermiş

Sabah gazetesinin haberine göre; Fatih Portakal, İstanbul Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına mesajlaşmalarla ilgili ifade verdi. Buradaki ifadesinde Portakal, bahsi geçen mesajın babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini söyledi.

Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Savcılık, gazeteci Portakal'ın ifadesinin ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Verilen kararda Fatih Portakal'ın rızası dahilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Portakal'ın "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.