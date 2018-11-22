Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ni bitirecek hamle!

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin binadan çıkarılacağını, o binayı kuracakları yeni parti için kullanacaklarını söyledi. Ayrıca yeni partinin adını da açıkladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 10:35

Merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Daha sonra da icra memurları parti binasına gelerek işlem yapmışlardı.

Kira ödemeden orada kalma lüksleri yok

Milliyet’in haberine göre, Fatih Erbakan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumları olmadığını, bunu istemediklerini belirten Erbakan, söyleyecek çok sözleri olduğunu ama olayı tamamen hukuki süreç çerçevesinde yürütüleceklerini, Saadet Partisi’nin kira ödemeden orada kalma lüksü olmadığını, bu yüzden çıkmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Yeni partinin adı belli oldu

Fatih Erbakan, binayı kendileri adına kullanacaklarını, izin çıkması durumunda yeni kuracakları partinin adının da "Refah Partisi" olacağını belirtti.

Bir aylık süre tanınmıştı

Erbakan ve eniştesi Mehmet Altınöz’ün açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararı Yargıtay tarafından onanmıştı. Bu kapsamda SP’ye binayı terk etmesi için bir aylık bir mühlet tanınmıştı.