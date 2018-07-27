Fatih Erbakan'dan iddialı çıkış! Bayrağı Erdoğan'dan devralacağım

Yeni parti kuracağını açıklayan Fatih Erbakan, bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devralacağını iddia etti.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 11:51

Muhalefet kanadı, 24 Haziran seçimleri sonrası parti için karışıklıklarla uğraşırken merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu, Fatih Erbakan’ın da yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Eylül ayında büyük bir kongre gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erbakan, kendisini “Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetecek isim” olarak tanımladı.

AK Parti ve Saadet Partisi’ne pozitif söylem vurgusu

Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda parti tanıtım stratejilerini takipçileriyle paylaşan Fatih Erbakan, AK Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik pozitif bir söylem dili kullanılması gerektiğini söyledi.

Fatih Erbakan, bayrağı Erdoğan’dan devralacak

"Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor" stratejisi ile yola çıkan Erbakan’ın sunumunda, AK Parti seçmeni için konseptlerinin “Fatih Erbakan bayrağı Tayyip Erdoğan'dan devralıyor” şeklinde olduğunu, Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan’ın yöneteceğini, Milli Görüş bayrağını Tayyip Erdoğan'dan Fatih Erbakan’ın devralacağını, Erdoğan’ın büyük iş başardığını, hedeflerinin yüzde 20'ini gerçekleştirdiğini, geri kalanını ise Fatih Erbakan’ın gerçekleştireceğine dair ibareler yer aldı.

Eylül’de kongre yapılacak

Kuracakları yeni partinin büyük stratejisini Eylül’de yapan ve Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyleyen Erbakan, “Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz” demişti.