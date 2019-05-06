Fatih Erbakan'dan flaş çıkış! Bu sözler AK Parti'ye mi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhuriyet tarihinin en borçlu döneminin yaşandığını, devletin uçan kuşa borcu olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 13:38

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Bakanı Fatih Erbakan, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var" dedi. Adalet sistemini eleştiren Erbakan, "Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta partisinin 1. olağan kongresinde konuşan Fatih Erbakan, devletin birçok asli görevini yerine getiremediğini söyledi.

"Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz"

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Erbakan, 16 senede hükümetin borcunun 5 misli, özel sektörün 25 misli, vatandaşların bankalara olan borcunun ise 80 misli arttığını ve hepsinin toplam borcunun 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Erbakan, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var. Bu 1 trilyon dolarlık borç dolayısıyla Türkiye olarak devletiyle, milletiyle özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Ne demek bu? Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı.

"Böyle büyük Türkiye olur mu?"

Her Allah'ın senesi 100 milyar dolar para bulacak, götürüp borcumuzu kapatmaya değil, borcun sadece bir yıllık faizine vereceğiz. Böyle yeniden büyük Türkiye olur mu? Böyle 2023 hedefi olur mu?" diye konuştu.