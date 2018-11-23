Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ni ilan etti

Fatih Erbakan, Hacı Bayram Veli Camii'nde 'Yeniden Refah Partisi'ni kurduğunu açıkladı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 15:04

Milli Görüş'ün merhum kurucusu eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan 'Yeniden Refah Partisi' ismiyle yeni bir parti kurdu. Partinin yönetim kadrosu henüz kesinleşmedi.

Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan edildi

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yeniden Refah Partimiz'i Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan ettik. Rabbim hayırlı eylesin” dedi.

Yeniden Refah Partimiz'i Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan ettik. Rabbim hayırlı eylesin. pic.twitter.com/6UcQUxRmEc — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) 23 Kasım 2018

2. Abdülhamid'in torunu da var

Yönetim kadrosu henüz belli olmayan Yeniden Refah Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri arasında Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da bulunuyor.

Partiyi neden kurdu?

Fatih Erbakan, 2016 Haziran ayında yaptığı açıklamada Saadet Partisi'nin 'Milli Görüş' çizgisinden uzaklaştığını belirterek "babasının kendilerine bıraktığı siyasi mirası devam ettirmeyi hedeflediğini" söylemiş ve yeni partinin sinyalini vermişti.