Fatih Erbakan, Saadet'i bu sözlerle eleştirdi

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne verilen oyların CHP'ye gideceğini iddia etti.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 09:32

Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde taban tabana zıt olduğu ve birçok konuda ayrı fikirlere sahip olduğu CHP ile ittifak yapma kararı aldı ve bazı adaylarını bu partinin listesinden seçime sokma kararı verdi. Saadet'in CHP ile yan yana olması tabanında ciddi rahatsızlığa yol açarken halk tepkisini dile getirmekten geri durmuyor.

Daha önce 15 Temmuz şehidinin eşi bu tepkisini dile getirmiş, Karamollaoğlu'nun hışımına uğramıştı. Bu görüntüler günlerde sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

Saadet Partisi'nin ve Milli Görüş'ün kurucusu merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, katıldığı bir programda CHP ile 24 Haziran seçimleri için yapılan ittifakı eleştirerek, "Saadet'e verilen her oy nasıl CHP'ye gider", tek tek açıkladı.

CHP'yi din düşmanı olarak nitelendiren ve yapılan bu işbirliğini yerden yere vuran Fatih Erbakan, "ittifak olmasa da oylar boşa gidiyor" diye eleştirenlere ise "oyların boşa gitmesi CHP'ye gitmesinden çok daha şereflidir" dedi.