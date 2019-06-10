Fatih Erbakan: Muhalefetten bu millet bıkmıştır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" sözleri ile muhalif partileri eleştirdi.

Güncellenme 10 Haziran 2019 10:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerini eleştirdi.

"Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi?”

Erbakan, "Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu.