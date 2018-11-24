Fatih Erbakan: Milli Görüş tek başına iktidar olacak

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Erbakan, tek başına iktidar olacaklarını söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 18:55

Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan ‘Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin iktidar olacağını söyledi.

Tek başına iktidar olacağız

Erbakan, Milli Görüş’ün koalisyon ortağı olmasının 40. yılında olduklarını, Milli Görüş’ün tek başına iktidar olacağı 40 yılın startını verdiklerini söyledi. Erbakan, babası Necmettin Erbakan döneminde memurun maaşını 2 katına çıkardıklarını, denk bütçenin gerçekleştirildiği birinci 40 yıldan sonra bütün iç ve dış borçlarının ödeneceği ikinci 40 yılı başlatacaklarını ifade etti.

Milli Nizam Partisi'ni sultanlar kurdu

İlk işlerinden birisinin Ayasofya'yı ibadete açmak olduğunu dile getiren Erbakan, Milli Görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni sultanların kurduğunu, babasının Milli Nizam Partisi'ni kurarken 'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu' dediğini, şimdi de milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi'ni Erbakan'ın kastettiği şehzadeyle birlikte kurduklarını söyledi.

Refah Partisi, 20 yıl sonra yeniden vücut buldu

Erbakan, Refah Partisi'nin 20 yıl sonra vücut bulduğunu, Yeniden Refah Partisi olarak kavga için, intikam için, çatışma için değil, kinle hasetle hırsla yola çıkmadıklarını, Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıktıklarını belirtti.