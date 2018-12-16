Fatih Erbakan: İktidar olacağız!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin tanıtım toplantısında konuştu.

Güncellenme 16 Aralık 2018 18:34

Erbakan, Milli Görüş’ün inanç özgürlüğünün, sadece imam hatip, Kuran kursu ve başörtüsünden ibaret olmadığını, Milli Görüş’ün sadece altyapı üstyapı hizmetlerinden, belediyecilik hizmetlerinden ibaret olmadığını, Milli Görüş’ün her şeyden önce yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması demek olmadığını söyledi.

“Milli Görüş, siyonizm mikrobunun tek ilacıdır”

Partisinin insanlığın çektiği bütün maddi ve manevi sıkıntıların müsebbibi olan siyonizm mikrobunun tek ilacı ve antibiyotiği olduğunu belirten Erbakan, partisinin yaşanabilir bir Türkiye demek olduğunu, yeniden büyük Türkiye demek olduğunu, yeni bir dünyanın teminatı olduğunu ifade etti.

“İktidar partisi olmaya adayız”

Erbakan, “Partimiz, milletimizin gösterdiği büyük ilgi ve teveccühe cevap verebilecek düzeydeki programı ve projeleriyle, çözüm önerileriyle tertemiz, şaibesiz, samimi enerji dolu kadrolarıyla köklü geçmişinden gelen, 50 senelik milli görüş geleneğinden gelen tecrübesiyle Türkiye'nin dertlerinin çaresi, yeni vizyonu ve iktidar partisi olmaya aday partidir” dedi.