Falezlerden atlarken son anda kurtarıldı

Antalya'da ailesi ile sorun yaşayan ve erkek arkadaşından ayrılan genç bir kadın, intihar etmekten son anda kurtarıldı.

Güncellenme 03 Aralık 2018 16:41

Antalya’da ailesi ile sorun yaşayan ve erkek arkadaşından ayrılan 22 yaşındaki E.S. alkol aldıktan sonra falezlerden intihar etme girişiminde bulundu. Falezlerin uç noktasına tehlikeli bir şekilde oturan genç kız, cezaevinde bulunan babası ile görüştürülerek kararından vazgeçmesi sağlandı.

Falezlerden atlamak istedi

Bugün saat 12.00’de yaşanan olay, Muratpaşa’nın Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. E.S. isimli genç kız önce ailesi ile sorunlar yaşadı daha sonra da erkek arkadaşından ayrıldı. Üst üste gelen olaylar sonrası 30 metre yükseklikteki falezlerin ucuna oturan ve burada ağladığı görülen kadın çevredekilerce polise ihbar edildi. Bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, deniz polisine bağlı ekip de botta hazır bekledi.

Polis, genç kadını vazgeçirmeye çalıştı

Genç kadını intihardan vazgeçirmeye çalışan ekipler, uçurumun kenarında içki içen ve sürekli telefonla konuşan E.S.’yi cezaevinde bulunan babası ile görüştürebileceklerini söyledi.

Babası ile görüştü, vazgeçti

Genç kadın, herkesin kendisine kötülük yaptığını, babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi durumda falezlerden atlayacağını söyledi.

Polis genç kadını, babası ile görüştürdükten sonra intihardan vazgeçirdi. Falezlerin kenarından çıkarılan E.S., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.