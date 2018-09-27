Faizlerin artması konut almak isteyenleri de vurdu

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasından en fazla konut almak isteyen halk etkilendi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 11:35

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş sonrası piyasalar daralma yaşadı.

Faiz yüzde 24 yapıldı

Dövizdeki dalgalanmalara karşı çareyi faizleri yükseltmekte bulan Merkez Bankası, tarihte görülmemiş bir karar imza atarak faiz oranlarını yüzde 24 yaptı.

Konut kredisi almak isteyenler zor girdi

Daha önce yüksek faize karşı olduğunu ve bu konudaki fikrinin asla değişmediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MB’nin bu kararının ardından sabrının daha fazla kalmadığını ifade etti. MB’nin bu adımı sonrası yükselen faizler en fazla da konut almak isteyenleri zora soktu.

Daha önce faiz oranı 0,98'di

Ev sahibi olabilmek için 200 bin TL konut kredisi çeken bir vatandaş, daha önce 2 bin 842 liralık taksitlerle 341 bin lira geri ödeme yapıyordu. Buradaki faiz oranı ise 0,98'di.

Şu an faiz oranı ne kadar?

Şu an ise konut kredilerindeki faiz oranı 2,55'e yükseldi. Bu oranın yükselmesi sonrasında 200 bin liralık konut kredisi kullananların taksit seviyesi 5 bin 360 liraya çıktı. Toplam geri ödeme 643 bin 345 lira oldu.

Aradaki fark ne kadar?

Taksitlerdeki aylık fark ise 2 bin 518 lira olurken toplam fark 302 bin 345 lira seviyesine çıktı.