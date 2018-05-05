Faik Öztürk o partiden aday adayı oldu

İş adamı Faik Öztürk de MHP'den aday adaylığı için memleketi Elazığ'dan başvuru yaptı.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 11:18

24 Haziran seçimleri için MHP'nin milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi. Elazığ'dan MHP'ye aday adaylığı için 18 kişi başvuru yaptı.

Müracaatın son saatlerinde ise ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın eşi iş adamı Faik Öztürk'te MHP'den başvuru yaptı. Faik Öztürk, MHP Genel Merkezine giderek MHP Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı için başvuruda bulundu.

MHP Elazığ İl Teşkilatından alınan bilgiye göre İş adamı Faik Öztürk, gerekli olan tüm evraklarını toplayarak adaylık müracaatını resmen yaptı.