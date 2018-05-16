Faik Öztürk neden MHP'den aday olmak istiyor?

MHP'den aday adayı olan ünlü televizyon yüzü Faik Öztürk, Bahçeli'ye yürekten bağlı olduğunu söyledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 15:20

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk de MHP'den aday adayı olmuştu. Memleketi Elazığ için çalışmak istediğini söyleyen Öztürk, "Medyatikliğimi, bu yüzü, bu vitrini Elazığ'ın reklamı için kullanacağım" dedi.

Bahçeli’nin fikirlerini beğeniyorum

Gazete Duvar'a konuşan Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fikirlerine saygı duyduğunu, Bahçeli'nin siyaha beyaz demesi durumunda kendisi için de beyaz olduğunu, o derece bağlı olduğunu söyledi.

Türkeş’e sevdalıyım

Çocukluk yıllarından beri Merhum Alparslan Türkeş'e büyük sevdası olduğunu, daha sonra da Bahçeli'ye böyle bir bağlılık duyduğunu, 12 Eylül dönemini iyi yaşayan adamlardan birisi olduğunu, Ülkücü, milliyetçi ve içinde de büyük bir bayrak sevdası olduğunu, bu yüzden MHP'yi seçtiğini, parti ile de iyi bir diyaloğu olduğunu, parti büyüklerinin uygun görmesi durumunda Elazığ'dan gidip milletvekili adayı olacağını belirtti.

Başka bir partiye gidip de aday olmam

Faik Öztürk, "Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır. Halbuki siyah ama öyle bir bağlılığım var. Bu 49 yıllık bir parti. Yeni kurulan bir partiye gitmedim, ondan dolayı da çok mutluyum. Cumhur ittifakı olmasa bile yine MHP'den, partiye bağlılığımdan dolayı aday olurdum. Başka bir partiye gidip de aday olmam. Hep ekmeğimin derdinde olduğum için hiç MHP'li olduğumdan dolayı zora da düşmedim" dedi.

Bahçeli muhteşem bir lider

Öztürk, Bahçeli'nin Türkiye'yi yöneten gerçek bir devlet adamı olduğunu, Türkiye'de her şeye karar verip iyi hisseden, o gün için ne gerekiyorsa karar veren bir isim olduğunu, Bahçeli'nin muhteşem bir lider olduğunu, tüm bunları gördüğü için ise MHP'den aday olmaya karar verdiğini söyledi.