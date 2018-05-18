Faik Öztürk aday gösterildi mi?

MHP'den aday adayı olan Faik Öztürk listeye neden giremedi?

Güncellenme 18 Mayıs 2018 10:10

MHP'nin 24 Haziran seçimleri öncesi aday listesi açıklandı. Birçok isim bu listede yeniden alırken bazı kritik isimler ise aday listesinde yer almadı. Ünlü akran yüzü olan Faik Öztürk de aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Öztürk, "Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır" açıklamasında bulunmuştu.

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı olan Faik Öztürk televizyonlarındaki ortak şovları ile tanındı. Öztürk MHP'den aday adayı olduğunu ve memleketi Elazığ için çalışmak istediğini söylemişti.

Resmi sosyal medya hesabından milletvekili listelerini açıklayan MHP'nin aday listesinde Oktay Vural ve Mehmet Parsak gibi önemli isimler yer almazken, Faik Öztürk'e de yer verilmedi.