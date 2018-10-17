Fahriye’den yasaklar gelmeye başladı!

Geçen yıl ile dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 3 Aylık hamile olan Evcen şimdiden yasaklamalara başladı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 16:05

Hamilelik sürecine girmesi ile birlikte Fahriye Evcen bir takım kuralları da beraberinde getirdi. Artık dışardan yemek sipariş verilmesini yasak hale getiren Evcen, evde parfüm ve kolonyayı da yasakladı. Hamilelik sürecinde eşinin yanında olmak isteyen Burak Özçivit tüm yurt dışı gezilerini iptal etti.

Evin düzeni değişti

Hamilelik haberi ile birlikte güzel oyuncu ilk olarak oturdukları villanın tamamını boyattı ve ardından evin düzenini değiştirdi. Bebeklerini kucaklarına alacakları zamana kadar dışardan yemek yemeyeceklerini ve evde sağlıklı besinler tüketeceklerini bildirdi.

Hamilelik sürecinde kokulardan rahatsız olan güzel oyuncu evde parfüm ve kolonya yasağı getirdi. Bebeğinin gelişimine yönelik merak içerisinde olan güzel anne adayı 10’dan fazla kitap sipariş verirken aynı zamanda tecrübe sahibi arkadaşlarından da tavsiyeler alıyor.