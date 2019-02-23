Fahiş fiyatlar uygulama üzerinden bakanlığa şikayet edilecek!

Bakan Pekcan, tüketici fiyatlarına dair son altı ayda üç mobil uygulama kullanıma sunduklarını söyledi.

Güncellenme 23 Şubat 2019 17:44

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici fiyatlarına dair son altı ayda üç mobil uygulama kullanıma sunulduğunu, bunların cep telefonlarına indirilebileceğini, bir ürünün fiyatının pahalı gelmesi durumunda fotoğrafının çekilip uygulama üzerinden bakanlığa bağlı il ticaret müdürlüklerine gönderilebileceğini söyledi.

“Fahiş fiyatlarla ilgili savunma istedik”

Bakanlık olarak fahiş fiyatlı ürünlere yönelik yaptıkları denetim çalışmalarına değinen Bakan Pekcan, denetimler sonucunda bazı hallerde 1’e 8 oranında katlanan fiyatlar gördüklerini, bununla ilgili savunma istediklerini belirtti.

“Fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü”

Bakan Pekcan, denetimler sonrası fiyatların yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştüğünü, daha tanzim satışları başlamadan bu düşüşün gerçekleştiğini, bundan sonrasının da iyi gideceğini, hal kayıt sistemiyle cep telefonlarına program indirerek ürünün kare kodunun okutulup, üreticiden kaç liraya çıkıp tüketiciye kaç liraya geldiğine kadar görünebildiğini ifade etti.

“Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz”

Bakanlığın şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdığını belirten Bakan Pekcan, “Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor” dedi.