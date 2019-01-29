FaceTime'da "güvenlik açığı" krizi!

2.1.3 güncellemesini 'hata düzeltmeleri' diyerek paylaşan iPhone'da güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Ocak 2019 10:27

Geçen ay İPhone’dan gelen 12.1 güncellemesinin ardından sürekli hata ile karşılaşan kullanıcılar, gelen düzeltme güncellemelerinin de ayrı hataları ortaya çıkarması sebebiyle tepki göstermişti. Son olarak 12.1.3 güncellemesini 'hata düzeltmeleri' diyerek paylaşan iPhone, yeni bir güvenlik açığıyla herkesi şaşırttı.

Aramalarda hata veriyor

iPhone kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılan FaceTime’da güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Karşılıklı görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime'da iPad veya iPhone ile arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamadığı halde onu dinleyebildiğiniz fark edildi.

FaceTime ile bir grup araması yaptığınızda karşı tarafın iPhone veya iPad’inden gelen sesi duymaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde o kişi de sizi duyabiliyor, tabi yanıt vermediği FaceTime aramasının halen devam ettiğinin farkındaysa.

Kullanıcılar hatayı bildirdi

Bu ciddi hatayı fark eden bazı kullanıcılar Apple ile iletişime geçtiler. Yaşanan sorun Apple tarafından doğrulandı ve hafta sonu yayınlanması planlanan bir güncelleme ile açığın kapatılacağı belirtildi.

FaceTime’da güvenlik açığı mı var?

Teknoloji uzmanları bu güvenlik açığı üzerinde durarak FaceTime uygulamasının acilen devre dışı bırakılması gerektiğini söyledi.