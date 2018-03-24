Facebook’u silmek için...

Facebook’un son skandalı gizlilik ihlali gerekçesiyle bir çok kullanıcı Facebook hesaplarını silme kararı aldı. Peki Facebook hesabı nasıl silinir?

Güncellenme 24 Mart 2018 14:46

Twitter ve diğer mecralarda başlatılan Facebook’u Sil kampanyası üzerine Google ‘da da sıkça karşımıza çıkar oldu. Son beş yıl içinde sadece bu hafta ABD’de Facebook’u Sil aramasının bu kadar çok arttığı ortaya çıktı. Facebook hesaplarını tamamen silmek isteyen kullanıcılar hesaplarını dondurmak yerine tamamen silme işlemi yapmaları gerekmektedir. Bu iki uygulama arasında farklılıklar bulunmaktadır. Peki Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook hesabını kalıcı olarak silmek için:

Eğer herhangi bir sayfa veya grupta tek yönetici siz iseniz hesabı silme ile birlikte sayfa ve gruplarda kalıcı olarak silinecektir. Bu detayı atlamadan işleme başlamayın! Dilerseniz ikinci bir kişiye devredebilirsiniz.

Facebook’u kalıcı olarak silmeden önce bilmeniz gereken başka bir ayrıntı ise silindikten sonra aynı hesabı bir daha asla açamazsınız.

Hesabınız silinse dahi bazı şeyler silinmemektedir. Mesela arkadaşlarınızla olan yazışmalarınız arkadaşlarınızın mesaj kutusunda yer almaktadır.

Hesabınız silindiğinde diğer kullanıcılar profilinize hiç bir şekilde ulaşamayacaklar ancak yine hesabınızda bulunan tüm verilerin silinmesi biraz zaman almaktadır. Hesabınızla bağlantılı tüm veriler yedek bir sistemde bulunduğundan tüm bunların silinmesi için 90 gün gibi bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süre sizden bağımsız şekilde ilerleme kaydeder.

Silmek için:

İlk olarak uygulamalarınızı sildikten sonra aşağıda bulunan linke tıklayıp adımları devam ettirmeniz gerekmektedir. İlk adım “Hesabımı Sil” butonuna tıklayarak başlamaktadır.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Tıklayınca bir ekran çıkacak ve bu ekrana Facebook şifresi ve güvenlik kodu girmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınıza 2 hafta boyunca kesinlikle hiç bir giriş yapmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde silme işleminiz gerçekleşmeyecektir.