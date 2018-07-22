Facebook’tan o kişilere sıkı denetim

Facebook, 13 yaşın altındaki kullanıcıları için sıkı denetim getirmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 22 Temmuz 2018 15:06

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında olduğunu tespit ettiği üyelerinin hesaplarını kapatmada daha hızlı davranma kararı aldı. Bu zamana kadar 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesapları sadece mahkeme kararı engelleniyor ya da bir soruşturma söz konusu olduğunda hesaplar inceleme altına alınıyordu.

13 yaş altı hesaplar kapatılacak

Sosyal medyanın en yaygın uygulaması Facebook’tan TechChurch’e yapılan açıklamada, çocuk kullanıcıları korumak için daha radikal kararlar aldıkları, 13 yaş altındakilerin açtığı Facebook hesaplarını kapatacakları belirtildi.

Hesabı kapatılan ne yapacak?

Hesapların kapatılması durumunda, tekrar hesabı aktif isteyen kullanıcıların devlet tarafından verilen fotoğraflı bir kimlik ve 13 yaşından büyük olduklarını ispat edecekleri belgelerin olması gerekecek.

Şirket bu sorunun asıl kaynağını hesap açılışında kayıt yapılırken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onayın söz konusu olmaması olarak görüyor.

Reklam gelirleri düşebilir

Bu konuda alınacak radikal bir kararın Facebook ve Instagram’a kullanıcı sayısının düşmesi olarak ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin azalması olarak geri döneceği düşünülüyor.

Çalışanlar eğitime alındı

Yetkili bir Facebook yöneticisinin TechCrunch’a yaptığı açıklamada, hesap kontrolü yapan çalışanların yaş politikasına geçiş için eğitim programına alındıklarını belirtildi. Bu kapsamda, reşit olmayanlar için hesap avcılığına benzer bir büyük bir tarama çalışması başlatılacak olmasa bile bu kullanıcılar için artık eskisi kadar rahat bir kullanım söz konusu olmayacak.

Kılavuz değişti

Facebook sözcüsü ise reşit olmayan hesap sahiplerinin hizmet şartı aynı kalmakla birlikte, bu politikanın uygulanması için moderatörlere verilen uygulamaya yönelik kılavuzun değiştiğini açıkladı.

Çocuklar sosyal hayatta yer alabilecek

Yapılan bu değişiklik sonrası reşit olmayan kullanıcıların çok fazla hesabının kapatılması planlanıyor. Belli bir yaşın altında olan çocuklar ise sosyal medyada vakit harcamak yerine arkadaşları ile vakit geçirebilecek.

Messenger Çocuk’la çelişiyor

Öte yandan tüm bu açıklamalar, çocukların birbirleriyle sohbet etmesine olanak tanıyan Messenger Çocuk uygulamasının programı ile çelişiyor. Bu uygulama, 6 ve 12 yaş arasındaki çocukların ABD, Meksika, Kanada ve Peru’da aktif olarak kullanılıyor.

Kapılar açık tutuluyor

Facebook bir taraftan belli bir yaş altına sınırlandırma getirirken bir yandan da gelecekteki potansiyel kullanıcılar için kapılar açık tutuluyor.