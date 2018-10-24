Facebook’tan kullanıcılarına müjde!

Facebook Messenger alanında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarını sevindirdi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 16:34

Kullanıcıların Messenger Lite’ı kullanıyor olması Mark Zuckerberg’i harekete geçirdi. Kullanıcılarına hızlı ve kolay mesajlaşma deneyimi sunmak isteyen Zuckerberg, Messenger uygulamasını en baştan tasarladığını ilan etti. Milyonlarca kullanıcının beklediği haber Facebook tarafından bugün duyuruldu.

Önümüzdeki haftalarda kullanıma açılıyor

Önümüzdeki haftalar Messenger 4 tüm dünya üzerinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Kullanımı kolaylığı sunan Messenger, şuan da mevcut olan dokuz sekmesi üç sekmeye indirilecek.

Kolay ve sade olacak

Yeni güncelleme ile birlikte Kamera gibi görsel iletişim araçları yer alacak. Bununla birlikte her gün resim ve video paylaşımında bulunan kullanıcıların işi kolaylaşmış olacak. Aynı zamanda kişiler sekmesine tıklandığında arkadaşlara kolaylıkla ulaşılabilecek, hikayeler izlenip, çevrimiçi olan kişiler görülebilecek.

Birden fazla renk seçeneği

Messenger 4’ün bir diğer özelliği ise arkadaşlarınızla aranızda olan sohbet balonlarını kendinize göre birden fazla renk seçeneğine göre ayarlayabileceksiniz.

Facebook’un yakın zamanlarda Karanlık Mod gibi pek çok özelliği de kullanıcılarına sunması bekleniyor.