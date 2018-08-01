Facebook’tan kişiye özel navigasyon çubuğu...

Sosyal medya devi Facebook, mobil uygulamasında yer alan navigasyon çubuğunda değişime gidiyor ve kişiselleştiriyor.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 17:14

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, mobil uygulamada yer alan navigasyon çubuğunu her kullanıcı kendi tercihlerine kişiselleştirebilecek. Android cihazların üst kısmında yer alan navigasyon çubuğu, iPhonelarda ise ekranların alt kısmında yer alıyor ve kişilerin en fazla kullandığı kısayolları en başta gösterecek.

Yeni navigasyon çubuğu sayesine bildirimler, haber kaynağı ve menü ikonları en başta olacak ve diğer yuvalar herkesin kendi kullanım sıklığına göre ayarlanabilecek. Bu doldurabileceğiniz yerlere gelen alanlar arasında arkadaşlık istekleri, profiliniz ve Pazar yeri gibi alanlar yer alabilecek.

Ne kadar kısayollar insanların kullanım sıklığına göre değiştirilebilecek olsa kişi ayarlar bölümünden bunu istediği gibi düzenleyebilecek. Şubat ayında test aşamalarına başlananın uygulamanın ne zaman hizmete sunulacağı henüz bilinmiyor.