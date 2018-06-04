Facebook’tan bir skandal daha!

Facebook, Cambridge Analytica skandalının üzerine kullanıcı verilerini 60 cihaz üreticisi ile de paylaştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 17:43

New York Times’da yer alan haberlere göre Facebook’un Apple, Samsung, Microsoft ve BlackBerry başta olmak üzere 60 telefon üreticisi ile daha kullanıcı verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler arasında kullanıcıların ilişki durumu, politik eğilimleri ve inançları yer alıyor. Cambridge Analytica’nın veri skandalında yaşandığı gibi bu durumda da kullanıcıların arkadaşlarının da verilerinin paylaşıldığı iddia ediliyor.

295 bin kullanıcı verisi

Daha önce yapılan bir deneme sonucundan 2013 yılındaki bir BlackBerry marka telefon ile Facebook’a giriş yapılıyor ve 550 arkadaşa sahip bir kullanıcının istenen ve alının bilgileri kaydediliyor. The Hub uygulaması yardımı ile kaydedilen bilgilere göre ise 295 bin kullanıcı verilerinin alındığı biliniyor.

BlackBerry tarafından gelen açıklamaya göre yeni üretimi yapılan BlackBerry cihazlarında böyle bir durum ile karşılaşılmayacağı yönünde oldu. Ancak eski cihazlar kayıt durumunun hala devam ettiği belirtiliyor.

Facebook kanadından konu ile ilgili açıklama yapan kişi Ürün Ortaklıklarından Sorum olan Başkan Yardımcısı Ine Archibong yaptığı açıklamada "Mobil dünyanın ilk zamanlarında, Facebook'a olan yoğun talep, tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde çalışan bir ürün hazırlama yeteneğimizi geride bıraktı. Şimdi hatırlamak zor ama o günlerde uygulama mağazaları yoktu. Bu sebeple, Facebook, Google, Twitter ve YouTube doğrudan işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle doğrudan çalışmak zorundaydı. Bu çok zaman alacaktı ve Facebook herkese ulaşamazdı. Bu açığı kapatmak için, cihaza entegre API'ler ile şirketler cihazlarında Facebook benzeri deneyimler yaratabiliyordu. Son 10 yıl içinde 60 civarında şirket bunları kullandı. Bunlar arasında Amazon, Apple, BlackBerry, HTC, Microsoft ve Samsung gibi devler de yer alıyor." İfadelerine yer verdi.