Facebook’tan bir hata daha!

Facebook yaşadığı hatalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı hata ise 800 bin kullanıcı tarafından engellenen kişilerin engelinin kalkmasına neden oldu.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 16:36

Facebook tarafından ilk olarak Cambridge Analytica’nın verileri sızdırması skandalının ardından yaptığı her hata gündeme bomba gibi düşüyor ve eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oluyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu olan Facebook, yaşadığı krizler ve hatalar üzerine diledikleri özürler üzerinden geçmeden hatasız bir sürece henüz giremedi.

Hata 800 bin kişiyi ilgilendiriyor

Hatalardan sonuncusu ise 800 bin kullanıcıyı etkiledi ve kullanıcıların engellediği hesapların engelin kalkmasına neden oldu. Facebook tarafından gelen açıklamaya göre ise hatanın yüzde 83’ünün kullanıcıların engellediklerinden sadece 1 kişinin engelinin kaldırılmasına neden olduğu yönünde oldu.

Kullanıcılar bilgilendirildi

Facebook yaşayan hata üzerine kullanıcıların durumdan haberdar edildiğini ve hatanın giderilerek engeli kalkan kullanıcıların yeniden engellenenler listesine eklendiğini açıkladı.