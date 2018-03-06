Facebook’taki o değişim!

Facebook’ta içerik üreticileri etkileşim oranındaki ciddi azalmadan dolayı büyük sıkıntı içerisindeler.

Güncellenme 06 Mart 2018 18:17

Haber kaynağı algoritmasında yaptığı değişimle Little Things isimli viral içerik üreticisi sayfa organik etkileşimlerinde yüzde 75 oranında azalarak kapanmasına neden oldu. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bir gerçek var ki o da Diply, 9gag, Distractify, Viral Thread ve ViralNova gibi içerik üreticilerininde aynı tehlike ile karşı karşıya kaldıkları yönündedir.

Beğeniler düştü!

CrowdTangle analiz şirketini almasının ardında Facebook, haber kaynağını algoritması yenilendi, bunun üzerine içerik üreticilerinin içeriklerinde ciddi oranda beğeni, yorum, paylaşım ve ifadeler de hızlı bir düşme yaşandığı gözlemlendi. Bu yenilik ile birlikte içerik yöneticileri geri plana atıldı.

Kısıtlama var

Jumpshot analiz firmasının verilerine göre ise bu düşüşün nedeni Facebook tarafından getirilen bir kısıtlama olduğunu gösteriyor. Tüm bu sonuçlara göre içerik üreticilerini zor günler bekliyor gibi görünüyor.

Yapılan analizlere göre en iyi örneklerden biri Distractif. Ocak ayında platformun aylık trafiğinin yüzde 78, şubat ayında ise bu rakamında daha da gerileyerek yüzde 84 oranında bir azalma olduğunu belirtiyor. Özellikle bu düşüşün Facebook yönlendirme ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Değerli görmüyor

Facebook trafiği ile devam eden ve buna bağımlı kalan pek çok platform mevcut olduğunu görüyoruz. SimilarWeb analiz sonuçlarına göre 9gag platformunun masa üstü trafiğinin yüzde 12 gibi bir rakamı sadece Facebook’tan geliyor ilen Viral Thread’de ise yüzde 85 gibi bir rakam olduğu ortaya çıkıyor. İçerik üreticileri için içerikleri ne kadar önemli olursa olsun Facebook için hiç bir şey değişmiyor ve onu haber kaynağında yer verecek kadar önemli göremiyor.

Google tercih ediliyor

1 yıldan öncesine dayanan bu düşüşle içerik üreticilerinin mücadele ettiği biliniyor. Doğal video ve Instant Articles’ı ön plana almayışla beraber Facebook, içerik üreticilerine gelen trafikte düşüm yaşatmaya başlamıştı. Bununla beraber içerik üreticilerin tercihi Facebook yerine Google olmuştu.

Yüzde 20 daha az görülme

Haber kaynağı algoritmasının ardından Facebook, kullanıcılar içerik üreticilerinin yayınlarını haber kaynaklarını yüzde 20 daha az görmeye başladı.