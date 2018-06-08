Facebook’ta sular durulmuyor!

Facebook’ta skandallar bitmiyor şimdi ise ‘Kapalı’ gönderiler herkese açıldı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 14:55

Facebook’ta paylaşılan gönderiler belirli arkadaşlar gruplarına veya kişiye özel olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bu sayede belirlenilen kişiler dışında gönderinin başkalarının görmesine müsaade etmemiş oluyorsun.

Facebook yeni bir gönderi sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürürken geliştiriciler tarafından gönderilerin hepsi herkese açık olarak ayarlanması ile 14 milyon Facebook kullanıcısı bu durumdan etkilenmiş oldu.

Kısa bir zaman önce 87 milyon kullanıcıya ait verilerin izinsiz olarak Cambridge Analytica adlı şirket aracılığı ile bu verilerden sahte haberler oluşturarak ABD seçimleri üzerinde etkili olma çalışmaları Facebook için ciddi bir skandal olmuştu. İkinci skandal dalgası içe geçtiğimiz hafta ortaya çıktı ve Facebook’un 60 donanım üretici ile veri paylaşmaya devam ettiği ortaya çıktı. Veri paylaşımı yapılan şirketler arasında ABD ile ambargo noktasına gelen Çinli teknoloji markası Huawei’nin de olması büyük sorunlara neden oldu.

Yeni bir olay daha

Facebook’un skandal hanesine bir yenisi daha eklendi. Geliştiriciler tarafından yapılan bu hata 18 ve 22 Mayıs tarihleri arasında gönderi paylaşımı yapan 14 milyon kişi üzerinde etkili oldu. Ancak paylaşılan gönderileri eski haline getirmek biraz zaman aldı ve 27 Mayıs tarihine kadar devam etti.

Facebook kanadından açıklama yapan isin gizlilikten sorumlu yöneticisi Erin Egan oldu ve "Bu hata için özür dilemek istiyoruz" açıklamasını yaptı ve sözlerine "Bu hatayı çözdük ve bugünden itibaren etkilenen herkese bilgi vereceğiz. Açıkçası, bu hata önceden insanların gönderilerine etki etmedi ve her zaman olduğu gibi gönderebilecekleri topluluğu kendileri seçebiliyorlardı. Bu hata için özür diliyoruz." diyerek tamamladı.