Facebook’ta skandallar bitmiyor!

Facebook son dönemde yaşadığı verileri sızdırma skandalının arkasında yepyeni bir skandalla gündeme geldi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 12:42

Facebook, Cambridge Analytica ile yaşadığı skandalın ardından yaşadığı skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Facebook bir yandan kaybolduğu imajı temizlemek için yoğun çalışmalar harcıyor. Ancak tüm bunlara rağmen yaşadığı talihsizler devam ediyor. Son olarak gündeme geldiği skandal ise analitik verilerini geliştiriciler test aşamasındaki kullanıcılarla paylaşmış olması oldu.

Bir geliştirici tarafından Facebook’un uygulamasına ait olan uygulamanın analitik verilerini şirket dışında birine göndermesi sonucunda popüler teknoloji sitesi olan TechCrunch ile iletişime geçildi. Gönderilen e-posta arasında haftalık kullanıcı sayısı, yeni kullanıcılar ve sayfa görüntüleme sayısı gibi kişisel veriler yer aldı.

Facebook iddiaları kabul etti

Facebook şirketin analitik raporlara ait olan bilgileri haftalık raporların geliştiriciler yerine test kullanıcılarına gönderildiğini kabul etti. Ancak bu verilerin bu şekilde sızdırılmış olması rakipler açışından önemli olabilir ve rakipleri avantaja çevirebilmektedir. Facebook sorunun hallolduğunu ve kişisel verinin hiç bir şekilde ifşa edilmediğini açıkladı.