Facebook'ta engellendi, sevgilisinin boğazına bıçak dayadı

Lefkoşe'de yaşayan bir kişi sevgilisinin Facebook'ta kendisini engellemesi ile çılgına döndü. Şahıs kız arkadaşını, boğazına silah dayayarak tehdit etti.

Güncellenme 23 Kasım 2018 17:14

Olay Lefkoşe'ye bağlı Alaköy'de yaşandı. İddiaya göre, M.G., kız arkadaşı H.U. ile Facebook hesabından başka erkeklerle konuştuğu gerekçesi ile tartıştı. Bunun üzerine H.U. da sevgilisi M.G.’yi Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarından engelledi.

Engelledi diye bıçakla saldırdı

Bu durum üzerine çılgına dönen M.G., eline aldığı ekmek bıçağı ile H.U.’nun misafirliğe gittiği evi bastı. Elindeki bıçağı sevgilisinin boğazına dayayan M.G., "Facebook’tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?" sözleri ile tehditler savurdu.

Polis tarafından gözaltına alındı

Olay sonrası H.U., M.G. hakkında şikayetçi oldu. Polis, bunun üzerine M.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

KKTC’de kaçak yaşıyormuş

Polis, mahkemeye M.G.’nin KKTC’de kaçak olarak yaşadığını, serbest kalması halinde kıskançlık sebebi ile kız arkadaşını öldürme ihtimalinin olabileceğini söyledi. İfadesinde, yaptıklarından pişman olduğunu ve özür dilediğini belirten şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.