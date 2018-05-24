Facebook’dan beklenen hamle geldi!

Facebook verilerin sızdırılması skandalının üzerinden beklenileni yaptı ve kullanıcı girişlerini doğrulama seçeneğini artırdı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 21:27

Facebook yaptığı yenilikle birlikte platformun içerisindeki iki adımlı doğrulama sürecini kolaylaştırmaktadır. Önceden güvenlik için gerekli olan telefon numarası artık gerekli olmayacak. Yeni geliştirilen iki adımlı doğruma yapmaları için Ayalar kısmından Güvenlik ve Giriş bölümünden adım adım tamamlayabilirsiniz.

Telefon numarası artık zorunlu değil

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, artık kullanıcılarına iki adımlı doğrulama süreci ile korunaklı getirmek için telefonu artık zorunlu kılmıyor. Facebook tarafından gelen açıklamaya göre Google Authenticator ve Duo Security gibi üçüncü taraf doğrulama uygulamalarını destekleyeceğini vurguladı.

İki adımlı doğrulama ile birlikte kullanıcın tüm hesap bilgileri çalınmış olsa bile online olabilmek için telefon gelen SMS kodun girilmesi gerekmektedir. Güvenliğe bir yenilik katması ve nedeniyle Facebook çokça eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik için telefonu veren kullanıcılara istemedikleri SMS’lerin gitmesi üzerine Facebook CEO’su Alex Stamos geçtiğimiz mart ayında kullanıcılardan özür dilemişti.

Facebook kullanıcılarına kolaylık sağlamak için geliştirdiği iki adımlı doğrulamaya Ayarlar sekmesine tıklayıp oradan Güvenlik ve Giriş bölümünden işlemleri adım adım yaparak tamamlayabilirsiniz.