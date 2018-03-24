Şirketler “Facebook’u Sil” kampanyasına destek oluyor. Facebook’ta ki reklamlarını durduran Mozilla Commerzbank, “güvenilirliği sarsıldı” gerekçesini gösterdi.

Güncellenme 24 Mart 2018 14:16

Analytica skandalı Facebook’a pahalıya mal oldu. Skandal sonra dev şirketler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Elon Musk Facebook’ta bulunan resmi sayfalarını sildi. Mozilla ise güvenilirliği sarsıldığı nedeniyle reklamlarını geri çekti. Kullanıcılarının bilgilerinin sızdırıldığı skandalıyla beraber başlatılan “Facebook’u Sil” kampanyasına dev markalar ve isimlerde destek vermeye devam ediyor. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından itiraf edilen kişisel verilerin sızdırıldığı sosyal ağın güvenilirliği dev markalar tarafından sorgulanmaya başladı.

Commerzbank reklamları durdurdu

Büyük verilerin sızdırıldığı gerekçesiyle Facebook reklamlarını durdurma kararı alındığını Commerzbank Marka Stratejisi Başkanı Uwe Hellmann, duyurdu. Sürecin ilerleyişine göre nasıl hareket alacaklarını düşüneceklerini ifade eden Hellmann, "Facebook kampanyalarımızı duraklatıyoruz. Marka güvenliği ve veri güvenliği bizim için çok önemli" dedi.

Mozilla başlattı

İlk açıklama Mozilla’dan geldi ve Facebook’a yönelik reklamları durduğunu ilan etti ve boykotun ilk adımını atmış oldu. Mozilla tarafından gelen açıklamada Facebook’un gizlilik ayarlarını güçlendirene kadar reklamlara başlamayacağını gizlilik ayarları yeteri seviyede güçlendikten sonra tekrar reklamlara başlayacağını duyurdu. Açıklama sırasında "Hâlâ öğrenilecek daha fazla şey olduğuna inanıyor olsak da, mevcut varsayılan ayarların veriye erişimi çok fazla kolaylaştırdığını gördük - özellikle üçüncü parti uygulamaları için." İfadelerine yer verdi.

Elon Musk’da sildi

Facebook’u Sil kampanyasına katılan bir diğer isimde Tesla ce SpaceX şirketlerinin sahibi ve CEO’su Elon Musk oldu. Twitter takipçilerinden gelen talep üzerine Facebook Sil kampanyasına anında cevap verdi ve Elon Musk Facebook sayfalarını sildi.

Reklam %98 gelir

Facebook aylık bazda aylık 2.1 milyar kullanıcıya sahip ve geçen yıla oranla reklam geliri %47 oranında artış yaparak 40.6 milyar dolara yükseldi. Gelirlerinin %98’in üzerinde olan kısmını reklamdan kazanan Facebook bu oran 40 milyar dolara denk geliyor. Dünyada en fazla kullanıcısı Hindistan bulunan Facebook’un, 50 milyon hesap ile Türkiye 9. Sırada yer alıyor.

Facebook’un kullanıcı başına ortalama olarak 6.18 dolar kazandı bilinmektedir.