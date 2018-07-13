Facebook’a ABD’den soruşturma!

ABD verilerin sızdırılması kapsamında Facebook’a yönelik soruşturma başlattığını ilan etti.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 22:24

Amerikan basınında yer alan haberlere göre 87 milyon Facebook kullanıcısına ait olan verilerin kullanıcıların izni olmadan Cambridge Analytica analiz şirketinin ABD ve İngiltere seçimlerini usulsüz olarak etkilemek amacı ile sızdırması üzerine Facebook’a konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ilan edildi.

SEC verilerin sızdırılmasına ilişkin Facebook’un ne kadar konudan haberdar olduğunu anlamak amacıyla bir soruşturma yürütüldüğünü ve bu konu ile ilgili gerekli analizlerin yanı sıra çalışmalarında yürütüleceğini duyurdu.

Aynı zamanda konuya ilişkin Facebook’un verilerin sızdırıldığı hissettiği anda kullanıcılarını uyarıp uyarmama konusunda nasıl bir yol izlediği de araştırılacak.

SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olmasına ilişkin görevleri arasında şirketlerin şeffaf olarak hissedarlarını ve yatırımcılarını bilgilendirme, denetleme ve konuya ilişkin denetlemelerde bulunma yer almakta.

Kullanıcı verilerinin usulsüz sızdırılmasına ilişkin skandala yönelik ABD Adalet Bakanlığı ve Fedarel Ticaret Komisyonu’da Facebook hakkında soruşturma yapmaya devam ediyor.