Facebook ve Whatsapp’a şok dava!

Blackberry, Facebook ve ona bağlı Instagram ve Whatsapp’a dava açtı.

Güncellenme 07 Mart 2018 13:59

Kanadalı telefon şirketi BlackBerry, yaptığı açıklamada kendi uygulaması olan BlackBerry Messenger’ın teknoloji ve özelliklerinin kopyalanarak Whatsapp, Facebook ve Instagram uygulamalarına uygulandığı gerekçesi ile Facebook’a patent davası açtı.

Şirkete para kazandırmak

Teknoloji şirketi BlackBerry’nin CEO’su John Chen’in patent ihlalleri kapsamında açtığı davaların şirkete para kazandırmak için yaptığı biliniyor. Günümüzde tüm payını kaybetmiş olan ama zamanında akıllı telefon ve mobil iletişim pazarının dominelerinden biriydi.

Birçok özellik kopyalanmış

Dava dosyası kapsamında yapılan açıklamalara göre Facebook’un hem Instagram ve Whatsapp hemde Messenger uygulamalarında ara yüzü gelişmek amacıyla BlackBerry Messenger’ın pek çok özelliğini kopyaladığını iddia ediyor.

Şirket tarafında BlackBerry sözcüsü olan Sarah McKinney yaptığı açıklama da “Bir şirketin entelektüel varlıklarını korumak her CEO’nun görevinin bir parçasıdır ancak bu BlackBerry stratejisinin belkemiğini oluşturmuyor.” Sözlerini kullandı.

Hissedarların onayı ile açıldı

Dava ilgili yapılan açıklamada McKinney, dava kapsamında hissedarların bir araya gelerek gerekli yasal yollara başvurulması kararına varılarak bir yola çıkıldığını ifade ediyor.

Facebook’tan yanıt olarak

Facebook’un Baş Hukuk Müşaviri olan Paul Grewal BlackBerry’in açtığı davaya ve söylentilere karşı kendilerini hukuksal olarak savunacaklarını dile getirdi. Paul Grewal ““BlackBerry’nin açtığı dava şirketin mesajlaşma işinin geldiği son noktayı yansıtıyor. Yenilik yapmayı bırakan BlackBerry, diğerlerinin yaptığı yenilikleri vergilendirmek istiyor.” dedi.

Önümüzdeki zamanlarda hukuksal sürecin nasıl ilerleyeceği ve BlackBerry tarafından nasıl bir açıklama geleceği merakla bekleniyor. Şirketin gerçekten ayakta durabilmek için mi böyle yaptığı yoksa Facebook’un kopyalama gibi bir işlem mi yaptığı herkes tarafında bekleniyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek.