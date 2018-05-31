Facebook tahtından da oldu!

Facebook anavatanı ABD’de en çok ziyaret edilen üçüncü site olma unvanını rakibi Reddit’e kaptırdı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 17:38

ABD’de artık Reddit Facebook’tan daha fazla ziyaret edilen bir tartışma platformu oldu. Amazon’un web trafiği analiz platformu olan Alexa sonuçları değerlendirdi ve sonuçlara göre Facebook, Reddit’ten geride kaldı.

Yine Alexa verilerine göre Google önceden de olduğu gibi bu yıl yeniden en çok ziyaret edilen site olmaya devam ediyor, listenin geri kalanları ise ikinci olarak Youtube, üçüncü Reddit, dördüncü ise Facebook olarak devam ediyor.

Ortalama değerler baz alındığından bir Reddit kullanıcısı her gün düzenli olarak sitede 15 dakika 10 saniye gibi bir zaman geçirirken bu durum Google’da 7 dakika 16 saniye, Youtube’da 8 dakika 31 saniye ve son olarak Facebook’ta ise 10 dakika 50 iken Amazon’da 7 dakika 37 saniye olarak ortaya çıktı.

Kullanıcı tabanı yaşlandı

Yaşlanan kullanıcı tabanı ile Facebook kullanıcıları başka platformalara kaymaya başladı. Aynı zaman da son aylarda Cambridge Analytica skandalı ile de sosyal ağın güvenilirliği ciddi oranda zarar gördü. Ancak şirkete bağlı olan Instagram ve Whatsapp’ın devamlı olarak yükselişini sürdürmesi şirketin umutlarını yitirmemesine sebep oluyor.