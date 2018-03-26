Facebook skandalında madalyonun görünmeyen yüzü!

Facebook verilerinin korunması için kullanıcılar ne yapmalılar?

Güncellenme 26 Mart 2018 11:58

Facebook’ta yaşanan verilerin usulsüzce sızdırılmasının ardından kafalarda kişisel verileri önemsiz görerek eklediğimiz verileri meğerse seçimler için kullanılabiliyormuş.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ABD seçimleri için facebook kullanıcı bilgilerinin seçim üzerinde anketlerde kullanmak için sızdırıldığı bilgisi büyük tepkilere neden oldu. 50 milyon kullanıcının bilgisinin izinsiz olarak sızdırıldığı Cambridge Analytics tarafından ortaya atılmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanında #deletefacebook adlı kampanya başlatıldı ve kullanıcılar teker teker Facebook hesaplarını silmeye başladı. Dev markalarda bu kampanyaya destek verenler arasında.

Hangi bilgilere ulaşılır?

Facebook üzerinde ulaşılabilecek bilgiler sizler için sıraladık bunların gizliliğini ne kadar saklasınız da bunları sisteme girdikten sonra artık istenildiğinde paylaşılmasına imkan vermiş olursunuz.

Kişisel bilgiler: Meslek, Eğitim durumu, okul, aile, yaş ve memleket

Siyasi görüş: Facebook’ta siyasi görüşünüzü her ne kadar saklasanız da yaptığınız her yorum, paylaşım ve beğeni sizin siyasi görüşünüzü belirlemek açısından birer delil niteliğindedir. Son skandal üzerine çıkan detaylarda analistler kişileri #dindar #muhafazakar #milliyetçi #liberal etiketleri altında sınıflandırdığı bilinmektedir.

Alışveriş davranışları: Takip ettiğiniz sayfalar, beğendiğiniz markalar sizin stilinizin ve tercihinizin nasıl olduğunu belirlemek açısından birer ipucu niteliğindedir.

Psikolojik durum: Yaptığını her durum güncellemesi sizin psikolojik durumunuz açısından bilgiler veriyor ve bunlar veri olarak saklanabiliyor.

Konum bilgileri: Facebook veya herhangi bir sosyal paylaşım platformu üzerinden yaptığınız “check-in” sizin seyahat bilgileriniz hakkında bilgiler vermektedir. Böylece Facebook sizi ailenizden daha iyi tanımış olacaktır.

Ne yapmak gerek?

Sosyal medyada verilerin üçüncü kişilerle paylaşacağını belirten sosyal medya sitelerinden mutlaka uzak durun.

Belirgin olarak siyasi görüşlerini ortaya koyan paylaşımlardan uzak durun.

Reklam engelleyicileri kullanmaya özen gösterin

Gizlilik ayarlarını kontrol edin ve ulaşılmasını istemediğiniz bilgileri saklayın veya gizleyin.

Hangi bilgilere ulaşılacaklarını öğrenmeden bir sosyal medya hesabında kullanıcı açmayın.