Facebook o paylaşımlara sıkı denetim getirecek!

Dünyanın en yaygın sosyal medya uygulaması Facebook, bilgi kirliliğinin ve yalan haberin önüne geçebilmek için sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 23:16

Dünyanın en yaygın sosyal medya uygulaması Facebook, şiddete ve kaosa yol açacak yalan bilgilerle mücadele konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Facebook artık bilgi kirliliği yaratan içerikleri kaldıracak.

Sıkı önlemler alacak

Dünya devi şirketin yaptığı açıklamaya göre, Facebook yayın ve içerik politikasında, şiddete yol açacak yanlış bilgilerin yayılmasına neden olan içeriklerin kaldırılması için değişiklik yapacak. Bu konuda kararlı olan şirket, gelecek aylarda sıkı önlemler alacağını duyurdu.

Facebook’tan açıklama

New York Times'ın iddiasına göre, içerik politikasındaki bu değişikliğin nedeni Hindistan, Sri Lanka, Myanmar gibi ülkelerdeki şiddet olaylarının artması... Son zamanlarda etnik köken ve azınlıklar hakkındaki şiddeti içerin paylaşımların Facebook’tan yayıldığı ortaya çıktı. Bunun farkına varan Facebook'un ürün yöneticisi olan Tessa Lyons konuyla ilgili açıklama yaptı.

Geniş çaplı çalışma yürütülüyor

Lyons, bazı ülkelerde şiddete ve gerginliklere neden olacak fiziksel zarara yol açacak türden bilgilerin Facebook üzerinden yayıldığını belirlediklerini, sadece bu tür içeriği azaltmak değil, kaldırmak için de daha geniş bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Instagram için de geçerli olacak

İçerik politikasındaki bu denetimin ve değişikliğin Instagram için de geçerli olacağını belirten Lyons, fakat WhatsApp için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilecek

Bu çalışmaya önem veren Facebook, yanlış bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olmaları için yerel sivil toplum grupları ortaklaşa çalışacaklarını, bu şekilde bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sri Lanka’da uygulanıyor

Öte yandan Facebook zaten daha önce Sri Lanka’da bu tür önlemler almaya başlamıştı. Bu tür çalışmaların ve sosyal medyadan yayılan nefret söylemlerinin önüne geçmek için diğer ülkelerde de benzer çalışmalar yapılacak.

Metin, fotoğraf ve videolarda geçerli olacak

Nefret söylemi, bilgi kirliliği ve yalan haberlere karşı alınan önlemler metinlerde olduğu gibi montaj veya manipüle edilmiş video ve görsellerde de geçerli olacak.