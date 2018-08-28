Facebook daha fazla göz yummadı! Arakanlı Müslümanlar için bunu yaptı

Facebook, Arakanlı Müslümanlara yapılan işkence ve soykırım nedeni ile Myanmarlı üst düzey yetkililerin hesaplarını kapattı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 09:38

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Facebook, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman nüfusa yönelik şiddet olaylarında rolü olduğu gerekçesiyle bazı hesap ve sayfaları kapattığını duyurdu.

Üst düzey askerilerin hesapları da kapatıldı

Facebook internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile ordunun resmi yayın organı Myawady televizyonunun hesabının da olduğu 18 Facebook hesabı, 52 Facebook sayfası ile 1 Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

BM raporuna göre hareket edildi

Açıklamada, BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun yayımladığı raporda General Min ve üst düzey komutanların Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerindeki rollerine dair bulgulara dikkat çekildi.

Yalan haber yapan sayfalar da kapatıldı

Ayrıca bu hesaplar dışında Arakanlı Müslümanlar hakkında nefret söylemi içeren ve yalan haberler yayarak şiddet olaylarını teşvik ettiği belirlenen hesap ve sayfaların da kapatıldığı ifade edildi.

Facebook kurallarına aykırı hareket ettiler

Myanmar'daki etnik şiddeti "korkunç" olarak niteleyen Facebook, söz konusu hesapların ve sayfaların Facebook’un topluluk kurallarına aykırı hareket ettiği, harekete geçmekte geç kaldıklarını, fakat nefret söylemini tespit eden teknolojilerin geliştirilmesi, içerik denetimi yapan personelin arttırılması ve daha etkin ihbar araçlarının kullanıma sunulmasıyla bu açığın giderileceğini belirtti.