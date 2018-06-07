Facebook bunu da yaptı!

Facebook'un, ABD tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Huawei’ye veri sağladığı ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 02:02

Trump yönetimi ile birlikte daha ulusalcı bir çizgiye kavuşan ABD, Çinli teknoloji markalarına kafayı takmış durumda. Diğer tarafta ise izinsiz verilerin sızdırılması ile ilgili Facebook skandalı devam ediyor. Facebook’un ise Huawei’nin de aralarında bulunduğu 4 şirkete veri paylaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haberlere göre Facebook’un cihaz üreticileri ile de kullanıcılarının verilerini izinsiz olarak paylaştığı ortaya çıkmıştır. Apple ve Samsung gibi dev markalarında içerisinde bulunduğu 60’ın üzerine cihaz üreticisine kullanıcı verilerinin aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Huawei ile anlaşma yapılmış

Çinli teknoloji markası Huawei ile yapılan anlaşma ABD için büyük önem taşıyor. Çünkü Çin hükümetinin bu telefonlar aracılığı ile ve Telekom ekipmanları sayesinde istihbarat topladığı endişesi hakim durumda. Ancak Huawei tarafından gelen açıklamada böyle bir durumun asla söz konusu olmadığı yönünde.

Facebook kullanımı Çin’de yasak olmasına rağmen şirket CEO’su Zuckerberg yaptığı hizmetlerin ülkeye girmesi noktasında çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Facebook ile olmasa da farklı uygulamalarla Çin pazarına girmeyi hedefliyor.

ABD’de şuan egemen olan siyasi görüş nedeni ile Çinli teknoloji markalarına karşı bir hassasiyet bulunmakta. Huawei hedef olduktan sonra ZTE’de yeni hedef tahtası oldu. Ve ZTE’nin ambargo yiyip ülkede yasaklanmış olması diğer Çinli şirketlerinde endişeye kapılmasına neden oldu.

Facebook tarafından kullanıcı verilerinin paylaşıldığı diğer Çin menşeili şirketler ise Lenovo, TCL ve Oppo oldu.