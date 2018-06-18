Facebook aldığı karar sonrası o firmaların hedefi oldu!

Dünyanın en yaygın sosyal medya aracı Facebook ABD’de art arda gerçekleşen okul saldırıları sonrasında silah satışlarını yasaklama kararı aldı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 22:23

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Facebook 18 yaş altındaki kullanıcılarını ilgilendiren mühim bir karar aldı. Gelecek günlerde 18 yaş altı kullanıcılar, Facebook’ta bazı reklamları göremeyecek.

Reklam politikasında değişiklik yapıldı

Reklam politikasında bir dizi değişikliğe giden dünya devi Facebook, reklam politikasını güncelleyerek 18 yaş altı kullanıcılara silah aksesuarı reklamı göstermeyi yasakladı.

21 Haziran’da yürürlüğe girecek

Silah kemeri, tabanca kılıfı gibi ürün reklamlarına yaş sorgusu getiren Facebook’un bu yeni politikası 21 Haziran’da faaliyete geçecek.

ABD’de tartışma konusu oldu

Bireysel silahlanmanın en fazla olduğu ülke olan ABD, silah düzenlemeleri ve reformları oldukça sık tartışılan bir konuyken Facebook’un attığı bu adımın ülkede nasıl bir tepki alacağı da merak konusu oldu.

Devrim gibi karar

Bu tartışmaların göbeğindeki ülke olan ABD’de devrim gibi bir karar alan Facebook, içerikli reklamları bundan sonra barındırmayacağını resmen açıkladı.

Silah satan firmalar zora girdi

Açıklama sonrası silah içerikli satış yapanlar ve reklam verenler, bu karar sonrası ürünlerini paylaşamayacak ve reklam vermeyecek.

Facebook açıklama yaptı

Geçtiğimiz gün Facebook tarafından yapılan açıklamada, doğrudan silah satışını destekleyen reklamların tamamen yasaklandığı ancak silah kılıfı ve silah kemerleri gibi çeşitli aksesuarların ise sadece 18 yaşın üstündeki kullanıcılara gösterileceği ifade edildi.

Hedef haline geldi

ABD’de son zamanlarda Florida ve Teksas‘ta meydana gelen okul katliamlarından sonra bu radikal kararı alan Facebook, silah satıcılarının bir anda hedefindeki şirket haline geldi.

Satışı yasak olan ürünler hangileri?

Facebook yasak sonrası silah reklamları konusunda örneklerle dolu bir açıklama yaptı. Örneklere bakıldığında, tabanca kılıfı, sapan ve tabanca boyası gibi ürünlerin reklamına izin verilirken, her türlü ateşli silah, bunların mühimmatları ve paintball silahlarına ait reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.