Fabri'nin yeni takımı belli oldu

Bir süredir Fabri'nin peşinde olan Premier Lig takımlarından Fulham'ın Beşiktaş'ın 6 milyon euroya anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 12:22

Premier Lig takımlarından Fulham ile bir süredir Fabri'nin transferini görüşen Beşiktaş'ın 6 milyon euroya anlaşmaya vardığı iddia edildi.

2016’da transfer olmuştu

Deportivo alt yapısında yetişen İspanyol yıldız, 2009 yılında Real Valladolid'e transfer olmuştu. 2010 yılında Recrativo Huelva'ya kiralık olarak gönderilen Fabri, 2011 yılında bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. Deneyimli file bekçisi, 2013 yılında Deportivo La Coruna'ya bonservissiz olarak döndü. Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken tecrübeli file bekçisi, 2016 yazında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer oldu. Beşiktaş, Fabri'nin kulübüne para kazandırdığı tek kulüp olacak.

Şampiyonluklarda önemli payı var

Fabri, ilk sezonda 44 maçta forma giymişti ve kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynadı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon da 34'ü lig olmak üzere 43 maçta oynamıştı. Beşiktaş'ta geçen sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabri'ydi. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.