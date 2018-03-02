F-16'lar teröristlerin inlerini yerle bir etti!

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün akşam 8 askerimizin Şehit olmasının ardından F-16'lar terör bölgelerini yerle bir etti.

Güncellenme 02 Mart 2018 09:33

Dün Afrin'den gelen acı haber üzerine ATAK helikopterleri hemen taarruza geçti. Zeytin Dalı Harekatı 42. gününde 8 Şehit olan Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı.

9 terörist etkisiz hala getirildi

ATAK helikopterlerinin yaptığı atışlar sonucunda, Afrin'in batı bölgesinde tespit edilen 9 terörist öldürüldü.

ATAK'lar bölgeye intikal etti

Olay sonrası TSK bilgilendirme açıklaması yaptı. Bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı'nda milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve terör örgütlerine korkulu rüya olmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi 9 terörist ATAK'tan açılan ateşle etkisiz hale getirildi.

Bölge ateş altına alındı

Bölgeye sevk edilen takviye birlikleri, teröristlerin sızdığı 1083 rakımlı tepeye obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Acil koduyla hareket eden ATAK helikopterinin hava desteği ve yaralıların tahliyesi için bölgeye intikali sırasında açılan ateş sonucu isabet aldı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi.

Teröristler radarlarla tespit edildi

Teröristlerin ateş ettiği bölgeler radarlarla tespit edilerek F-16'larla yok edildi. Tespit sonrası hemen kalkan jetler, teröristlerin bulunduğu bölgeleri bombardıman altında tuttu. Yapılan saldırı sonrası bölgeye inen helikopterler, durumu ağır olan yarlıları hemen hastaneye ulaştırdı.