Ezhel'den hayranlarına mesaj

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucuyu özendirdiği iddiası ile tutuklanan Ezhel, hayranlarına mesaj gönderdi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 16:44

Ezhel adı ile tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olay sonrası birçok kişi bu duruma karşı tepkisini dile getirirken bazıları da tutuklanmanın olumlu olduğunu ileri sürdü. Ezhel hayranlarına Twitter'da mesaj gönderdi.

Ezhel'in yaptığı açıklama ise şöyle: "Sercan'ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte, basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."