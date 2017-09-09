Ezgi Sertel ekranlara dönüyor!

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Ezgi Sertel, teve2'de program sunacak.

Güncellenme 09 Eylül 2017 18:40

Yaptığı gezi / yemek programlarıyla tanınan ünlü sunucu Ezgi Sertel, teve2 ile anlaştı. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, Sertel'in gündüz kuşağında kadın programı sunacağını kaleme aldı.

Kadın programı sunacak

İşte Mesut Yar'ın bugünkü yazısından "Madenin farkına teve2 vardı" başlıklı o bölüm: Ona "Türkiye'yi yiyen kadın" diyorlardı. Tekrar programları hâlâ Star TV'de yayınlanıyor. Ve şöyle bir bakınca "haksız da değilmişler hani" diye içimden geçiriyorum... Sonra o tekrar programların reytinglerine bakarak, "büyük kanallar parlak bir madeni elinden kaçırıyor" diye düşünüyorum. Yakından tanırım; Ezgi Sertel hangi saate koysan kendini izletecek ışığa sahip... Sonra haber geliyor. "Yeni dönemde bir kadın kuşağı programıyla teve2 ekranında olacak" diye... Büyük kanalların neden küçülüp, küçük kanalların neden çok izlenmeye başladığını anlıyorum. Televizyonculuk artık o adreslerde yapılıyor. Hayırlı olsun!