Ezel, o ülkede yeniden çekilecek!

Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisinin Romanya uyarlaması "Vlad" adıyla yeniden çekiliyor.

Güncellenme 07 Eylül 2018 17:37

Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi oyuncuların yer aldığı fenomen dizi Ezel'den bomba bir haber geldi. Dizinin Romanya uyarlaması çekilecek.

Dizinin ünü Türkiye’yi aştı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren fenomen dizi Ezel'den bomba bir haber geldi. Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel, Romanya’da yeniden çekilecek. Türk dizi tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Ezel'in ünü Türkiye’yle sınırlı kalmayıp, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde de yayınlandığı dönem çok ses getirmişti.

Romanya’da “Vlad” adıyla yayınlacak

Eccho Rigts işbirliğiyle gerçekleşen anlaşmayla birlikte çekimleri yaz aylarında başlayan ve “Vlad” adını taşıyan dizinin ilk 13 bölümü 2019’da Romanya’nın önde gelen TV kanalı Pro TV’de yayınlanacak. Vlad’in başrollerini Romanya televizyon yıldızlarından Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Nartea üstleniyor.

Senaryosu ezberbozdu

Türk dizi tarihinde ezberbozan senaryosu, güçlü başrol oyuncuları ve anlatım diliyle çok önemli bir yere sahip olan Ezel, aynı zamanda Türk dizilerinin dünyaya açılmasında başı çeken dizilerden biri.

Dizi, 150 ülkeye satıldı

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandıran Ezel, ilk sezonunun yayınlandığı 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı.

Latin Amerika’ya satılan ilk Türk dizisi oldu

Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yayınlandığı kanallarda reyting rekorları kıran dizi, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi oldu. Sadece yayın haklarıyla değil, format/ yeniden çekim haklarıyla da yabancı yapımcılar tarafından rağbet gören Ezel, 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.

Ezel’in son olarak Romanya’da yeniden çekilecek olması, efsane dizinin uluslararası sektörde yıllar sonra bile hala göz bebeği olduğunu kanıtlıyor.