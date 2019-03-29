EYT'nin mimarı Okuyan, kendini bu sözlerle savundu!

EYT yasasının mimarı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, “Doğru bir iş yaptım" sözleri ile kendini savundu.

Güncellenme 29 Mart 2019 16:22

1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için, prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şart ile 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor.

Cumhurbaşkanı, EYT hakkında ne demişti?

EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli olarak hükümete talepte bulunuyorlar, sosyal medyada rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcileri ise EYT'nin gündemlerinde olmadığını her sorulduğunda ifade etti.

Yasanın mimarı Yaşar Okuyan

Yüz binlerce kişiyi mağdur eden EYT yasasının hazırlayıcısı ise dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, geçtiğimiz ay CHP'ye katılan Yaşar Okuyan.

“Doğru bir iş yaptım"

Okuyan, bu kararın arkasında olduğunu hala savunuyor. Okuyan zamanında çıkarılan kanunla alakalı olarak, "38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur;? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım" ifadelerini kullandı.