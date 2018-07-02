Eylül'ün katili hakkında kan donduran iddia!

Ankara'da feci şekilde öldürülen 8 yaşındaki Eylül'ün katili hakkında kan donduran bir iddia daha ortaya atıldı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 16:44

Ankara'da Eylül Yağlıkara'ya tecavüz edip öldüren katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in geçmişi de karanlık çıktı. Eylül'e cinsel istismarda bulunup daha sonra öldüren caninin geçmişi hakkında konuşan Hakim Huriye Gülen farkına varmadan bir suçu daha ifşa etti.

Bir hafta arandıktan sonra bir direğin dibinde gömülü bulunan küçük Eylül'ün öldürülüş biçimi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 8 yaşındaki Eylül'ün komşusu Uğur Koçyiğit'in öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Küçük kıza tecavüz eden Koçyiğit'in evli ve üç çocuk babası olduğu belirlendi. Katil hakkında yeni bir bilgiyi Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen ifşa etti.

Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili katile tepki gösteren hakim Huriye Güle daha önce kamuoyunun hiç bilmediği detayı ifşa etti. İddiaya göre, Eylül'e cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden cani, daha önce de bir köpeğe tecavüz etti. Hakim Huriye Gülen, Eylül'ün başına gelenlerin gerçekten çok kötü olduğunu, katilin daha önce de köpeğe tecavüz ettiğini, önce hayvandan başladıklarını daha sonra da insana yöneldiklerini söyledi.