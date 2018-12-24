Eylem hazırlığı mı yaptılar? FETÖ'nün hücre evinden "sarı yelekler" çıktı!

FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda çok sayıda kırmızı ve sarı yelekler ele geçirildi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 09:52

Bursa’da FETÖ’nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Hücre evlerine operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün gaybubet evi olarak bilinen hücre evlerine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

22 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, Edirne’de ihraç edilen firari bir savcı, örgütün TSK ve emniyet sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde yapılan operasyonlarda toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyalleri pencereden dışarı attılar

Operasyonda yakalanan örgüt üyelerinin cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri penceren aşağı attığı ileri sürüldü.

Sarı ve kırmızı yelekler bulundu

Adreslerden birinde yapılan aramalarda Fransa sokaklarını savaş alanına döndüren Sarı Yelekliler eylemlerinde kullanılanlara benzer, 19 sarı, 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alındığı ortaya çıktı.

Yüklü miktarda para bulundu

Öte yandan arama yapılan evlerde; tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin TL, 8 bin 825 dolar ve bin 250 euro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.

FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu

Evlerde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait çok sayıda kitap ile gözaltına alınmaları durumunda neler yapılabileceğine dair talimat notları bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.