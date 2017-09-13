Evlilik programları gitti, üçüncü sayfa programları geldi

İzdivaç programlarının bitmesinin ardından sunucuların yeni ekmek kapısı, üçüncü sayfaya konu olan haberleri çözmek oldu.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:24

RTÜK'ün müdahale etmesinin ardından izdivaç programları biterek bir dönem kapandı. Şimdi de, Esra Erol, Seda Sayan, Müge Anlı, Serap Paköz ve daha pek çok sunucu, üçüncü sayfaya konu olan haberleri çözmeye başladı.

Her kanalda bir cinayet çözülüyor

TV8'de Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı 11 yıl boyunca çözülemeyen cinayeti çözerek büyük bir televizyonculuk başarısına imza attı. Bu gelişmenin ardından uzun yıllardır ATV'de 'Tatlı Sert' programını sunan Müga Anlı'da yıllarca çözülemeyen cinayeti 3 saatte çözerek Serap Paköz'e "Bir numara benim" mesajı verdi.

Seda Sayan da bu yarışmaya katıldı

Müge Anlı ve Serap Paköz bunları yaparken, Seda Sayan boş durur mu hiç... O da Amerika'daki kasırgada kaybolan Ahu Tuğba'nın kızını bularak "yarışın içinde ben de varım" dedi.

Reyting savaşları başka bir boyuta taşındı

Bu kadar çok kayıbın bulunduğu, bu kadar çok cinayetin çözüldüğü programların sırasıyla televizyonda bulunması ise akıllara reyting oyununu getirdi.

Kaynak: Haberler