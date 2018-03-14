Evlendiler! Bebeklerinin adı bile belli...

Özcan Deniz, hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturdu.

Güncellenme 14 Mart 2018 15:07

Özcan Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 7,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile villasında evlendi. Kıydıkları nikahın ardından düğünlerini Haziran ayında yapmayı planlayan çift, balayına oğulları Kuzey ile gidecekler.

Özcan Deniz, Zekeriyaköy’de bulunan villasında sadece 15 kişinin katıldığı bir nikahla evlendi. nikah şahitliklerini ise aile dostları yaptı.

Beyaz elbise tercih etti

Feyza Aktan’ın nikahta gelinlik yerine beyaz elbise giymiş olması dikkatlerden kaçmadı. Evlenmeden bir hafta kadar önce Özcan Deniz abisi Ercan Deniz’e: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.” Sözlerini söyledi.

Kuzey bebek geliyor

Çift, 1,5 ay sonra dünyaya gelecek olan oğullarına ‘Kuzey’ ismini koymaya karar verdi.

Balayı yok

Balayına gitmeyecek olan çift Haziran ayında yapacakları düğünün ardından oğulları Kuzey ile birlikte tatile gitmeyi planlıyor. Özcan Deniz, çekimleri hala devam eden ‘İstanbullu Gelin’in Haziran ayında yapacağı finalin ardından yine çok az davetlinin olacağı aile arası bir düğün yapmayı planlıyor. Düğünün ardından Mayıs ayında dünya gelecek olan Kuzey bebekle beraber balayına çıkacaklar.

1,5 aylık hamile iken öğrendi

45 yaşında olan Özcan Deniz kendinden 20 yaş küçük sevgilisi 25 yaşındaki Feyza Aktan ile dünya evine girdi. 7,5 aylık hamile olan Feyza Aktan, 1,5 ay sonra bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çift, Özcan Deniz’in villasında sadece 15 davetlinin olduğu sade bir nikah ile evlendi.

Özcan Deniz, baba olacağını öğrendi ilk günden beri nikah hazırlıkları yapmaya başladı. Hatta nikahı yurtdışında bile yapmayı düşünen çift planlarını maalesef uygulayamadı. Özcan Deniz’in iş yoğunluğundan ötürü sade bir nikah ile dünya evine giren çift, 1,5 ay sonra oğulları Kuzey’i kucaklarına almanın vereceği heyecanı yaşıyor. Heyecanlı bekleyiş mutlu sonla ile taçlanacak. Bebeklerini kucaklarına alan çift heyecanlarını daha artırıp muhteşem ve sade bir düğün ile mutluluklarını ikiye katlamanın planı içindeler.

Düğünün ardından tüm koşuşturmaları ve gerginlikleri geride bırakarak oğulları Kuzey ile birlikte balayının tadını çıkarmayı planlıyor.