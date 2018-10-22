Evlatlarımı Oktar'a feda ederim demişti, gözaltına alındı

Bu sabah Adnan Oktar gurubuna yapılan operasyonda açıklaması ile herkesi şok eden isim de gözaltına alındı.

Güncellenme 22 Ekim 2018 16:25

Adnan Oktar ve grubuna yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda toplam 33 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor. Operasyonda Adnan Oktar’ın doktor ağabeyi Kenan Oktar da gözaltına alınmıştı.

En büyük destekçisi de gözaltında

Sözcü’nün haberine göre operasyonda, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diyen Nursel Tekin isimli kadın da gözaltına alındı.

“Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar’a feda olsun”

Sabah yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında bulunan Nursel Tekin ve yakın arkadaşları, Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı gün Vatan Emniyet’in önünde açıklama yapmıştı. Tekin yaptığı açıklamada, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" demişti.

Kenan Oktar: Hocamız suçsuz

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz’da yapılan operasyon sonrasında bir televizyon programına katılan Kenan Oktar ise, "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur" ifadelerini kullanmıştı.