Evinizi temizleyen bitkiler belli oldu!

NASA tarafından yapılan açıklamada evin havasını değiştirecek bitkilerin ne olduğu belirlendi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 11:33

Sağlıklı ev ortamı insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Saksı çiçekleri ise bu durumda düşünülenin çok daha üzerinde bir faydaya sahiptir. Bu bitkilerin sağladığı en büyük fayda ise havayı arındırma özelliğine sahip olmasıdır. Sağlığımız için zararlı olan Benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen ve amonyak gibi kimyasallar soluduğumuz hava içerisinde bulunmaktadır. NASA ise bu toksinler en sağlıklı şekilde nasıl arındırılabileceği konusunda bir araştırma içerisinde girdi.

1989 yılında NASA zararlı toksinleri ve hava kirliliğini temizleyen en etkili bitkiler üzerine araştırmada bulundu. Araştırmanın sonucu hala popülerliğini korumaya devam ediyor.

Havada neler bulunuyor?

Trikloretilen

Genellikle en fazla baskı mürekkeplerinde, boyalarda, yapıştırıcılarda ve vernik içerisinde bulunurlar. Bu kimyasal ile karşı karşıya gelindiğinde ise heyecanlanmaya, baş dönmesine, baş ağrısına, mide bulantısına veya komaya kadar giden sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Ksilen

Deri, boya malzemelerinde, tütün dumanı, tablolar ve lastikte bulunur.

Maruz kalındığında ise boğaz ve ağızda tahriş, baş ağrısı, baş dönmesi ve kalp sorunları gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Formadehit

Kağıt havlular, peçeteler, yüzün derisi ve kese kağıdında bulunur.

Maruz kalındığında kişiler burun, ağız ve boğaz kuruluğuna neden olur.

Amonyak

Gübre, amonyak tuzu, parke cilası, cam temizleyicilerin içerisinde bulunur.

Maruz kalındığında ise kişilerde öksürük, boğaz iltihaplanması ve gözde tahrişe neden olur.

Havayı temizleyen bitkiler neler?

Cüce Hurma Palmiyesi (Dwarf Date Palm)

Kılıç Yapraklı Eğrelti Otu (Boston Fern)

Aşk Merdiveni Çiçeği (Kimberley Queen Fern)

Kurdele Çiçeği (Spider Plant)

Çin herdemyeşili (Chinese Evergreen)

Bambu Palmiyesi (Bamboo Palm)

Benjamin Çiçeği (Weeping Fig)

Şeytan Sarmaşığı (Devil’s Ivy)

Antoryum Çiçeği (Flamingo Lily)

Lilyturf Çimi (Lilyturf)

Hanımefendi Palmiyesi (Broadleaf Lady Palm)

Gerbera Bitkisi (Barberton Daisy)

Mısır Saplı Dreçena (Cornstalk Cracaena)

Duvar Sarmaşığı (English Ivy)

Paşa Kılıcı (Varigated Snake Plant)

Kardeş Kanı Çiçeği (Red-Edged Dracaena)

Barış Çiçeği (Peace Lily)

Kasımpatı Çiçeği (Florist’s Chrysanthemum)

Not: Bu bitkilerden bir kaçı kedi, köpek veya diğer evcil hayvanlar için zehirli olabilir. Evcil hayvan bulunuyorsa öncesinde toksinlerin olup olmadığına bakmanız gerekir.